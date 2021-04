Ciao Fulvio, non ti dimenticheremo mai: Noi ti ricordiamo così VIDEO

Questa volta non basta un semplice articolo di ricordo. Avremmo voluto vederti essere ancora per molto la firma dei nostri articoli e non il protagonista, ma non sempre la vita viaggia nella direzione che ci aspettiamo. Oggi siamo qui, di fianco alla tua scrivania vuota e ci sono così tante parole che vorremmo dire, ma forse così tanto inutili in questo momento, che abbiamo voluto dedicarti un video per celebrare la tua professionalità, il tuo carattere unico e la passione che ci ha fatti incontrare, anche se per breve tempo, sulla stessa strada. Ciao Fulvio, non ti dimenticheremo mai e... "A tra pochissimo".