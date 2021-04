Ippon 2 Karate, 8 promossi agli esami Dan Fijlkam

Sabato 10 aprile si è svolta la prova finale online degli Esami Regionali Dan FIJLKAM 2020, ultima tappa dell'impegnativo corso di preparazione iniziato nel mese di giugno dello scorso anno.

Tutti promossi gli 8 atleti della IPPON 2 esaminati dalla Commissione Tecnica Regionale: Sette Gaia ha ottenuto la cintura nera 1° Dan; Botosso Jacopo, Tarabbo Greta, Zanta Matteo, la cintura nera 2° Dan; Demargherita Alessandro, Montalto Ruggero, Stellino Letizia, Stellino Lorenzo, il 3° Dan.

Soddisfazione per il maestro Feggi (impegnato in Commissione d'Esame) e per tutta la IPPON 2 che aggiunge un altro importante risultato conquistato con la forte motivazione e la passione dei suoi atleti anche in questo difficile momento.