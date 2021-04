Buona prova per Rally & Co a San Polo D'Enza FOTO

Nel weekend appena passato è andata in scena la seconda gara di campionato italiano autocross organizzata dalla Drivevent di Rudy Briani in quel di San Polo D'Enza in provincia di Reggio Emilia.

Per la scuderia biellese Rally & Co presente sulla Subaru Impreza Alessandro Negri che nella categoria touring autocross ha ben figurato in tutte le manche dovendo arrendersi solo in finale. "Grazie alla my raw di Castelletto Cervo e autoriparazioni derby di Biella mi sono presentato al secondo appuntamento di campionato preparatissimo - dichiara-infatti al secondo posto ottenuto in qualifica si sono aggiunte tre posizioni sul podio in tutte le manche con ben due secondi posti ed un terzo. Pronto a giocarmela nella finale sono stato subito speronato da un avversario che colpendomi ha piegato la ruota posteriore sinistra della Subaru compromettendo di fatto la mia gara. La soddisfazione di aver siglato il miglior tempo sul giro della finale ha mitigato la delusione del ritiro per la rottura del cambio dovuta forse alla botta iniziale, comunque portiamo a casa i punti ottenuti nei podi delle 3 manche".

Prossima gara il 2 maggio a Vighizzolo d'este in provincia di Padova.