Diga in Valsessera, anche il PD contro il progetto di costruzione

Anche i circoli del Partito Democratico della Valsessera e di Valdilana esprimono la propria contrarietà al progetto di costruzione della diga in Valsessera ideato dal Consorzio Baraggia. "Riteniamo che l'ampliamento della diga sia un intervento inopportuno sul nostro territorio - spiegano i segretari dei due gruppi, Lorenzo Mirabile e Maria Rina De Matteo - che non tiene conto né della sua morfologia né dell'impatto ambientale. L'alta Valsessera è stata riconosciuta dall'Unione Europea come sito di interesse comunitario (SIC). Il nostro auspicio è che i soldi europei del Recovery Fund vengano utilizzati diversamente sul nostro territorio, partendo dall'ascolto e dalle idee delle amministrazioni locali per potenziare l'intera area con progetti di sviluppo, con una particolare attenzione per l'ambiente e una vera valorizzazione della montagna e delle sue peculiarità".