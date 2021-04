Biella, Forza Italia: “Sostegno vero alle imprese e attività cittadine”

Sabato scorso si è tenuta una riunione con i vertici dei tre partiti del centrodestra locale che amministrano la città al fine di definire le modalità di distribuzione del fondone Covid 2020 destinato dallo stato agli enti locali. Per Forza Italia erano presenti il deputato Roberto Pella, il segretario cittadino Luca Motto e i due consiglieri della Città di Biella Alberto Perini e Edoardo Maiolatesi.

La delegazione che ha partecipato alla riunione dichiara: “Usciamo da questo vertice molto soddisfatti perchè con quasi 1 milione e mezzo di euro andremo a coprire interamente i costi fissi 2020 della TARIP per tutte le attività che hanno dovuto chiudere per decreto a causa della pandemia. Un meccanismo che sostiene da sempre il nostro partito ed il presidente Berlusconi perchè non basta ristorare le attività ma vanno coperti anche i costi fissi che incombono puntualmente su esse. Per noi era una questione di buonsenso e vicinanza alle tante attività che altrimenti avrebbero dovuto pagare le bollette senza produrre rifiuti durante il periodo di chiusura forzata. Inoltre, andremo a dare un aiuto sulla TARIP anche a quelle famiglie di lavoratori rimasti esclusi dagli ammortizzatori sociali. Insomma, Forza Italia e il centrodestra unito dove governano insieme danno ancora una volta risposte chiare alle partite iva, ai lavoratori e alle famiglie”.