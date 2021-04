Dal Nord Ovest - Cade mentre sale in mountain bike: ferito ciclista

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti ieri sera sulla collina di Torino per aiutare un ciclista in mountain bike caduto in fase di salita lungo il sentiero che da Cavoretto conduce al Pian del Lot.

Nell'impatto, dopo essere finito con la bicicletta in un fossato, l'uomo si è procurato una lussazione alla spalla con sospetta frattura. È stato raggiunto da una squadra del Soccorso alpino comprensiva di un medico e dal personale dell'autoambulanza, ma non è stato possibile procedere con l'imbarellamento poiché il forte dolore gli impediva di sdraiarsi.

Allo stesso tempo non era possibile trattare l'arto con il rischio di peggiorarne le condizioni, vista la sospetta frattura ossea. Di conseguenza, grazie alla collaborazione del paziente, si è deciso di accompagnarlo a piedi, sostenendolo lungo circa 15 minuti di cammino fino all'autoambulanza dove è giunto in condizioni di leggera ipotermia.