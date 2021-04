Tettoia in fiamme a Sordevolo, spegnimento in corso. Sconosciute le cause FOTO

Sono in corso in queste ore le operazioni di spegnimento di un incendio divampato intorno alle 15 di oggi, 21 aprile, in una tettoia adibita a deposito in zona San Grato a Sordevolo. Sul posto stanno operando 5 mezzi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Biella e del distaccamento volontario di Cossato, con la presenza dei Carabinieri e della Polizia Locale di Camburzano. Al momento, le cause sono sconosciute. Seguiranno aggiornamenti.