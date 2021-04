Masserano, conducente si allontana dopo l'incidente e una giovane finisce all'ospedale

Rimane coinvolto in un incidente stradale ma anziché attendere l'arrivo delle forze dell'ordine si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro facendo perdere le sue tracce. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 20 aprile, a Masserano.

Due le auto che si sono scontrate per cause ancora al vaglio degli agenti di Polizia, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. Quest'ultimi hanno prestato la prima assistenza all'altra conducente, una ragazza di 26 anni, rimasta ferita e trasportata in ospedale per le cure del caso. Le indagini sono in corso per risalire all'identità dell'altra persona coinvolta.