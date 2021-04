Biella piange e ricorda Fulvio, venerdì i funerali

Colleghi, amici, addetti ai lavori, istituzioni, sindaci, lettori, amministratori locali, società sportive. Sono stati tantissimi gli attestati di stima e di affetto rivolti pubblicamente e in privato al compianto giornalista Fulvio Feraboli, mancato ieri sera a soli 60 anni.

Lascia un grande vuoto, difficile da colmare per chi l'ha conosciuto in tutti questi anni. Chi scrive ha avuto modo di conoscerne il lato umano: persona leale, diretta, appassionata del suo mestiere e propensa al dialogo e al confronto. Sempre. In ogni momento. Molti, in queste ore, stanno condividendo scatti, immagini, pensieri, post e parole di vicinanza alla famiglia da parte di chi ne ha apprezzato le qualità indiscusse.

Il Santo Rosario verrà recitato domani, 22 aprile, al Duomo di Biella alle 17.30. Sempre in Cattedrale, avranno luogo i funerali, tenuti dalle Onoranze Funebri Defabianis, alle 14.30 di venerdì 23 aprile.