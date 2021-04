Biella festeggia la liberazione, cerimonia sobria ma solenne con la Banda Verdi Cittadina

Sabato 24 aprile, e non il 25 come nel resto d’Italia, si commemora a Biella il 76° anniversario della Liberazione. Il 24 aprile 1945 le truppe di occupazione lasciarono la città dando inizio a una festa che culminò il giorno successivo in piazza Martiri.

Purtroppo il permanere dell’emergenza sanitaria in corso non permette di organizzare la consueta Cerimonia con la partecipazione della cittadinanza, tuttavia ci sarà un momento celebrativo ufficiale durante il quale il Sindaco, Claudio Corradino, e il Presidente dell’ANPI provincia di Biella, Gianni Chiorino, depositeranno la corona d’alloro alla lapide dei Caduti collocata davanti al Municipio.

Per rendere più solenne la cerimonia sarà presente la Banda Verdi della Città di Biella che, nel rispetto della normativa in vigore, accompagnerà lo svolgimento della manifestazione.