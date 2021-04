Pray, al via vaccinazioni contro Covid al Polivalente per gli over 70

Domenica 25 aprile partiranno a Pray le vaccinazioni contro il Covid per gli over 70. Ad effettuarle, nel salone polivalente, il personale dell'ASL Vercelli insieme ai medici di base della Valsessera. Il servizio sarà attivo dalle 9 alle 20 e verrà supportato dal personale della Protezione Civile del Coordinamento di Biella e dagli amministratori comunali

“Il Comune ha provveduto ad allestire otto box per la somministrazione del vaccino e fornire la connessione WI-FI e tutta la logistica necessaria all'operazione mentre Auser Valsessera, oltre a garantire la tecnologia informatica indispensabile agli operatori sanitari per le registrazioni sulla piattaforma regionale, provvederà al trasporto delle persone prive di mezzi propri – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello - Un grazie preventivo alla Pro Loco per la collaborazione fornita con la messa a disposizione di diversi materiali necessari ad allestire i box. Le convocazioni per le persone da vaccinare arriveranno direttamente nei prossimi giorni a cura della Regione via sms, per circa 700/800 persone prevalentemente dei Comuni della Valsessera”.