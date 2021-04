Brusnengo, dallo Stato 95 mila euro per via Cavazzucchi

Entro il mese di maggio il comune di Brusnengo avvierà la gara d'appalto per assegnare i lavori di consolidamento della frana verificatasi in via Cavazzucchi durante l'alluvione di inizio ottobre 2020, e di messa in sicurezza del centro abitato a monte della stessa via.

“Via Cavazzucchi è una strada rurale dove non ci sono abitazioni, – spiega il sindaco Fabrizio Bertolino - ma molto utilizzata dai proprietari dei vigneti e delle aziende vinicole del territorio. Con questo intervento sistemeremo la frana provocata dall'alluvione sulla parte sterrata, la scarpata in modo da contenere eventuali altre frane in caso di maltempo, il fondo della strada e la canalina di deflusso dell'acqua”.

I lavori saranno finanziati da un contributo statale di 95mila euro che, grazie ad una variazione urgente deliberata dalla giunta comunale lo scorso 29 marzo, sono stati inseriti nelle spese 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.