Trofeo Valli Biellesi 2021: Alberto e Giuseppe Scapolo vincono la classica, Rossoni-Fior primi nella turistica FOTO

Si è svolta lo scorso sabato l'ottava edizione del Trofeo Valli Biellesi, la gara di regolarità turistica e classica auto storiche organizzata da Biella Motor Team Eventi e da Veglio 4x4 e inserita nel Campionato Italiano. A partire dal Relais Santo Stefano di Sandigliano alle 10,30 di sabato mattina sono stati 147 equipaggi, che hanno percorso ben 182,42 chilometri sulle strade biellesi, suddivisi in 35 prove cronometrate per i 44 protagonisti della regolarità turistica e 63 per i 103 partecipanti alla classica.

Il primo posto nella classifica della regolarità classica è andato ad Alberto e Giuseppe Scapolo, che hanno partecipato alla gara a bordo di una Fiat 508 C del 1937. Sul secondo gradino del podio Gian Mario Fontanella e Annamaria Covelli su Fiat 514 S; terzo posto per Fabio e Marco Salvinelli, in gara con una Fiat 1100 del 1954.

Nella regolarità turistica, invece, hanno trionfato Roberto Rossoni e Arianna Fior del Biella Motor Team alla guida di una Fiat X1/9 1300; al secondo posto Guido Zanone e Cesare Brovarone su Porsche Carrera; terzo gradino del podio alla coppia Michele e Federico Mora con la loro Lancia Fulvia Montecarlo. Infine, sono stati tre gli equipaggi tutti in rosa a partecipare alla gara: tra loro hanno trionfato Federica Bignetti e Luisa Ciatti.

