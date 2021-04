Stage per giovani portieri con Accademia Soccer Biella

Dopo le serate in Google Meet con docenti d'eccezione come l'allenatore della nazionale Under 18 Daniele Franceschini, l'ex calciatore di Juventus, Chievo e Lazio Christian Manfredini, e Stefano Beltrame, attaccante biellese giramondo, oggi in forza al Maritimo nella prima serie portoghese, nuovo grande appuntamento, questa volta sul campo, con Accademia Soccer Biella per chi sogna di diventare un calciatore.

Lunedì 26 aprile, a partire della 14:30, al centro sportivo Zanga a Cerrione, ci sarà uno stage per giovani portieri, con istruttori due ex grandi estremi difensori con lunga militanza in Serie A. Fabrizio Ferron, ex numero uno di Atalanta, Sampdoria, Inter, Verona, Como. Marco Roccati, che ha difeso i pali di Empoli, Bologna, Perugia, Ancona, Fiorentina, e del Dundee Uniter nella prima divisione scozzese.

“Ferron è attualmente preparatore dei portieri delle nazionali giovanili e Roccati allena in società professioniste. – presenta la giornata Dario Amoruso di Accademia Soccer Biella – Insieme hanno una scuola per giovani portieri a Bologna e girano per l'Italia, facendo stage di 4-5 giorni dove allenano i ragazzi delle società sportive. In Piemonte sono già venuti a Cuneo e Villa Fontana Monferrato, e lunedì saranno a Cerrione a disposizione di tutti i giovani portieri del Biellese e anche di fuori provincia”.

Accademia Soccer Biella, affiliata al Novara Calcio, è nata nel luglio dell'anno scorso e raggruppa le squadre giovanili di Città di Sandigliano, Ceversama, FC Biella Mongrando e Soccer Spartera. “Le prime squadre e le juniores giocano con i colori di queste società, - spiega Dario Amoruso - che si sono unite per creare la nostra accademia per le squadre giovanili. L'anno scorso siamo partiti partecipando ai campionati giovanissimi, esordienti, piccoli amici. A breve si unirà anche il Cavaglià che ha sposato il progetto” .

Per informazioni si possono contattare Dario Amoruso (3315703904), Michael (3713957924), Simone (3463017371).