Rally & Co, gara sfortunata al Rally Team 971 FOTO

Gara sfortunata per tre dei quattro equipaggi presenti al Rally Team 971 (con partenza da Settimo Torinese) sotto le insegne della biellese Rally & Co.Nella gara moderna ritiro causa problemi al cambio per la coppia Di Martino/Manassero sulla Citroen c2 mentre nel rally storico Bertinotti /Vercella Marchese su Opel Manta gte dopo 3 prove erano primi assoluti davanti a vetture ben più potenti ma il cedimento del propulsore ha fatto alzare bandiera bianca al piedone ponzonese che fino a quel momento aveva strabiliato tutti gli addetti ai lavori per le sue prestazioni.

Ritiro anche per Porta /Santi sulla Ford Escort RS 2000 per rottura della frizione mentre veleggiavano in settima posizione assoluta. Note positive dalla coppia in auto e nella vita composta da Simone Lanfranchini con la fidanzata Sabrina Panizza (lei al debutto assoluto in gara) che sulla Fiat x1/9 arrivano sesti assoluti e secondi di terzo raggruppamento sicuramente un ottimo risultato come prima gara di stagione.

Il prossimo weekend la Rally & Co sarà in gara con la coppia padre e figlio Silvio e Mirko Pelgantini su Renault Clio super 1600 nella loro gara di casa il rally delle valli ossolane.