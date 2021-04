La Marmora, oro e argento nella ritmica e artistica femminile

I ginnasti della La Marmora Bonprix anche questa settimana ci portano nuove emozioni e grandi risultati.

Sabato a Borgosesia le ginnaste lamarmorine della sezione di Ritmica hanno partecipato al Campionato regionale d’Insieme presentando un esercizio di squadra di grande spessore tecnico e coreografico. Camilla Ferraris, Alice Livelli, Cecilia Medri, Virginia Spicuglia ed Alessia Scardone che aveva appeso al muro le mezze punte e le ha riprese per dar man forte alla squadra, hanno ottenuto quello che desideravano. Gareggiando con squadre molto ben preparate, sono riuscite a mantenere la calma necessaria che in un esercizio d’insieme è molto difficile perché la distrazione di una può provocare un errore che coinvolge tutta la squadra ampliando la penalizzazione.

Tutt’e cinque le ginnaste seguite con trepidazione dalle tecniche Silvia Bozzonetti e Beatrice Peretto, assente Gianna Cagliano convocata in qualità di giudice a S. Marino, hanno dato il meglio di sé e sono riuscite a vincere la medaglia d’oro seguite dalla seconda classificata, la squadra VCO di Verbania e dall’ Eurogymnica. Intanto sabato e domenica a Mortara si è svolto il Campionato interregionale Gold di Ginnastica Artistica maschile della categoria Allievi.

Nella seconda fascia d’età si sono alternati ai sei attrezzi della competizione ben quattro ginnasti della Società Ginnastica La Marmora, unica Società biellese in gara. L’obiettivo del tecnico Jacopo Vercellino era, oltre naturalmente alla corretta esecuzione di tutti gli attrezzi, l’ammissione al Campionato nazionale. L’impresa non era semplice perché oltre ai ginnasti piemontesi e della Valle d’Aosta gareggiavano i ginnasti liguri e soprattutto i lombardi che sono numerosi e di ottimo valore tecnico. Nella seconda fascia d’età Filippo Brazzale che già a livello regionale era risultato il migliore del trio biellese e che era stato superato da un ottimo ginnasta di Torino , con una gara precisa e senza particolari errori, riesce a conquistare la medaglia d’argento preceduto sempre dal suo eterno avversario. Sia Edoardo Garrione che Vittorio Piccolo hanno commesso ciascuno un errore grave, Edoardo al corpo libero e Vittorio al volteggio e la classifica li vede rispettivamente al nono ed al decimo posto.

Nella terza fascia bene ha gareggiato Andrea Stomboli che ha concluso la sua gara alla decima posizione. Mentre Filippo ha conquistato con la medaglia il diritto a partecipare al Campionato nazionale, per gli altri tre ginnasti è necessario attendere la classifica unificata di tutte le gare interregionali. Infatti alla nazionale saranno ammessi solamente i migliori trenta punteggi per ogni fascia d’età. Nel prossimo weekend scenderà in campo l’Artistica Femminile con la terza prova del Campionato Regionale Gold Allieve a Torino e l’Artistica Maschile con la terza prova del Campionato di Serie C a Civitavecchia.