Buoni risultati per la Rhythmic School nella prova di Insieme FOTO

Presso il Pala LoroPiana di Borgosesia, nella giornata di sabato scorso, si è disputata la prima prova del campionato regionale silver di Insieme di ginnastica Ritmica FGI. Competizione per team per cui in gara atlete raggruppate in squadre o a coppie. Data la situazione pandemica, le varie limitazioni, non si era certi di una partecipazione piuttosto numerosa.

A dimostrare però la voglia di tornare alla normalità delle ginnaste, anche sfidando un pochino il virus visto che negli esercizi a squadre sono previsti dei contatti, è stata, come di consueto, numerosa la partecipazione alla gara. A rappresentare la Rhythmic School, sono scese in pedana Matilde Linty e Maria Giulia Sales Neto nelle coppie al cerchio e Giulia Bocci, Beatrice Antorra, Alessia Botto Steglia e Nadia Dipalma nella squadra alle quattro palle. La classifica ha visto occupare il sesto posto alla squadra ed il ventiduesimo per la coppia.

Ad accompagnare in gara le atlete l’istruttrice Arianna Prete che commenta le prove delle Rsgirls: “La coppia ha effettuato una buona prova appena macchiata da qualche piccola indecisione, che la giuria ha prontamente rilevato, ed essendo molto piccoli gli scarti di punteggio fra le partecipanti non hanno permesso a Matilde e Maria Giulia di ottenere una posizione più consona alla loro preparazione. Siamo soddisfatte del risultato ottenuto in quanto tre delle componenti la squadra sono al primo anno nella categoria open e la quarta è ancora allieva ed anche il tempo dedicato alla preparazione della squadra è stato purtroppo limitato in quanto tutte le atlete sono state, o saranno quanto prima, impegnate nei campionati individuali. Inoltre, hanno gareggiato con atlete molto più esperte di loro, alcune provenienti dalla gold, e si sono comunque ben comportate ottenendo un importante sesto posto, per nulla scontato, e facendosi apprezzare dalla giuria per la coreografia dell’esercizio e per l’eleganza di esecuzione”.

Domenica prossima lo staff della Rhythmic School sarà nuovamente impegnato con l’organizzazione della prova unica del campionato regionale Silver LD, in gara 134 atlete in rappresentanza di 32 associazioni di Piemonte e valle d’Aosta. Per la scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya gareggeranno fra le allieve A2 Elena Pavanetto e nelle Junior J1 Nadia Dipalma e Beatrice Antorra.