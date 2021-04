Sigaretta elettronica: cos'è e com'è fatta

Venduta in Italia a partire dal 2008, la sigaretta elettronica è un dispositivo che produce vapore riscaldando delicatamente, senza combustione, un liquido aromatizzato. Questo vapore viene inalato dall'utente in modo molto simile al fumo della sigaretta tradizionale.

La sigaretta elettronica viene fornita con flaconi di liquido composti da glicole propilenico o glicerolo, vari gusti (aromi) ed eventualmente nicotina. Ora ci sono più di 7.700 gusti diversi, secondo le statistiche.

I rischi associati all'uso regolare e prolungato di una sigaretta elettronica sono ancora poco conosciuti. Tuttavia, gli esperti concordano sul fatto che gli effetti irritanti e tossici dei componenti della sigaretta elettronica sono significativamente inferiori a quelli del tabacco. Il glicole propilenico infatti, utilizzato anche come additivo alimentare, non ha tossicità a breve termine a una temperatura di 60 gradi. La degradazione del glicerolo in prodotti tossici è significativa solo sopra i 250 gradi, che è molto più della temperatura raggiunta da una sigaretta elettronica.

Il National Cancer Institute ricorda quindi che i tumori legati al tabacco sono dovuti a molte sostanze cancerogene come benzene, arsenico, cromo, che non esistono a livelli significativi nel vapore delle sigarette elettroniche.

Lo stesso vale per il monossido di carbonio e le polveri sottili prodotte dal fumo di sigaretta, le principali cause delle malattie cardiovascolari.

Quali sono i diversi elementi che compongono una sigaretta elettronica

La sigaretta elettronica è composta da 3 parti principali:

● Una batteria;

● Una cartuccia: contiene e-liquid potenzialmente con nicotina;

● Un atomizzatore: esso converte l'e-liquid in nebbia simulando il fumo. È costituito da una spirale o una rete metallica che forma una resistenza termica.

La batteria della sigaretta elettronica

La batteria è il dispositivo che fornisce la resistenza della sigaretta elettronica di energia elettrica per riscaldarla. Nel tempo, la forma di questa batteria è cambiata molto. Inizialmente, era tubolare per imitare la forma di una sigaretta classica. Abbiamo poi visto la comparsa di formati più quadrati, detti "box", che hanno il vantaggio di offrire più spazio per la batteria e quindi una migliore autonomia.

Il termine batteria viene utilizzato quando è integrato direttamente nella sigaretta elettronica. Tuttavia, ci sono modelli in cui la batteria non è integrata. Devono quindi essere associati a una batteria di grandi dimensioni, denominata "batteria esterna", che può essere facilmente rimossa. In questo caso, la parte inferiore dell'e-cig non è più chiamata batteria, ma "Mod".

Che sia integrata direttamente o esterna, una batteria deve essere ricaricata regolarmente. La sua capacità è espressa in milliampere all'ora (mAh). Maggiore è il numero di mAh, maggiore sarà la durata della batteria.

Una batteria ha anche caratteristiche che influenzeranno le sue prestazioni di svapo. La principale è quella che chiamiamo potenza e che permette di inviare più o meno corrente attraverso la resistenza e quindi di produrre più o meno vapore. Alcune batterie incorporano anche un sistema di impostazioni che consente di variare questa potenza secondo necessità.

L’atomizzatore per la sigaretta elettronica

L’atom, come gli atomizzatori Cubis Joyetech, è costituito da un serbatoio, una resistenza e un boccaglio (chiamato anche "drip-tip").

Il serbatoio, spesso realizzato in Pyrex trasparente, contiene il liquido. La sua capacità è espressa in millilitri. Il suo riempimento può essere effettuato in due modi diversi: dall'alto, tramite il "tappo superiore", o dal basso, tramite la base dell’atomizzatore (il primo metodo considerato il più pratico è oggi il più comune).

La resistenza è un materiale di consumo, cioè dovrà essere cambiata regolarmente (ogni due o tre settimane circa). Situata al centro dell’atomizzatore, è generalmente composta da un filo resistivo e stoppini di cotone. Questi stoppini trasportano il liquido contenuto nel serbatoio per azione capillare al filo resistivo. La pressione del pulsante di attivazione della batteria provoca il riscaldamento del filo resistivo e la vaporizzazione del liquido.

Per funzionare, un atomizzatore necessita anche di una presa d'aria affinché sia possibile l'aspirazione. Questo ingresso può assumere la forma di un semplice foro di ventilazione o di una fessura più ampia che può essere bloccata con un anello rotante per regolare il tiraggio. Questo è indicato come un "sistema di flusso d'aria". L'ampiezza della ventilazione influenzerà logicamente il tiraggio: più è chiuso, più stretto sarà il tiraggio, più ampio sarà, più aperto sarà il tiraggio.

Finiamo con il bocchino, la parte situata nella parte superiore dell’atomizzatore. Il suo scopo è proteggere le labbra dal calore prodotto dalla resistenza durante l'aspirazione.

Come funzionano le e-cig

Alcune sigarette elettroniche hanno un pulsante che avvia il processo che produrrà il vapore dallo svapo. Questo sistema consente di ricevere la boccata all'inizio dell'ispirazione e per la durata desiderata. Ma molte sigarette elettroniche hanno una micro - valvola che avvia automaticamente il processo entro millisecondi dall'inizio dell'ispirazione. Va ricordato che ci sono sigarette usa e getta o ricaricabili.

Il termine sigaretta elettronica è appropriato?

Il termine "sigaretta elettronica" ha avuto origine dai marketer americani nel 2005 ed è stato successivamente adottato dagli utenti. Il nome è ora passato alla lingua di tutti i giorni.

Tuttavia, ci sono alcune sigarette elettroniche che non hanno assolutamente alcun elemento elettronico, né alcun microprocessore. Il principio del circuito elettrico è semplice, è una batteria che fornisce un resistore e possibilmente un diodo; si potrebbe quindi parlare di “sigaretta elettrica”.

Tuttavia, ora ci sono alcuni modelli più sofisticati che offrono, ad esempio, un contatore di sbuffi, controllo della tensione della batteria, ecc.

Perché il verbo “vaporizzare?”

Gli E-liquid non contengono acqua. Come abbiamo già detto i prodotti principali sono: glicerolo, glicole propilenico e possibilmente nicotina. La vaporizzazione di questa miscela quindi non dà vapore acqueo ma crea una nebbia composta da particelle fini di questi liquidi. Il termine appropriato sarebbe aerosol.

La parola vapore è stata introdotta dai produttori di sigarette elettroniche al posto della parola "fumo". Il verbo vaporizzare viene fuori dai forum di discussione; è stato poi adottato anche dai produttori di questi dispositivi.