Cossato piange Franco Garbin, dipendente comunale per 30 anni

Cossato in lutto per l'improvvisa scomparsa di Franco Garbin, storico dipendente comunale cossatese. È mancato oggi all'Ospedale degli Infermi di Ponderano all'età di 84 anni. Molto conosciuto in città, ha lavorato in Comune dal 1965 fino alla pensione per circa 30 anni.

Inoltre, a cavallo tra gli anni '60 e '70', è stato giornalista nella redazione dell'Eco di Biella. Amante della scrittura, è stato anche poeta apprezzato e vincitore di premi letterari. L'ex primo cittadino Claudio Corradino lo ricorda come “una persona gentile ed estremamente preparata". Addolorato anche il sindaco Enrico Moggio: "Mi stringo al dolore della sua famiglia”.

Il Santo Rosario verrà recitato domani, 21 aprile, alle 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Sempre qui, avranno luogo i funerali, tenuti dalle Imprese Funebri Riunite, alle 15 di giovedì 22 aprile.