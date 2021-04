Carabinieri trovano in casa proiettili vietati, denunciato un cacciatore

Nell’ambito delle periodiche verifiche nei confronti dei titolari di armi da sparo svolti dai Carabinieri nel Biellese, i militari della Stazione di Mottalciata hanno individuato un cacciatore in possesso di munizioni di genere proibito.

Presso l’abitazione dell’uomo, nel corso di un normale controllo svolto nella mattinata di giovedì, oltre ad aver accertato la presenza delle armi e delle munizioni correttamente custodite, i Carabinieri hanno trovato altri proiettili di genere vietato che sono stati immediatamente sequestrati.

Per l’uomo, residente a Mottalciata, è scattata una denuncia diretta alla Procura della Repubblica di Biella per detenzione abusiva di munizioni. Nello stesso contesto gli operanti hanno ritirato cautelativamente il porto d’armi uso caccia, le armi e le cartucce da lui possedute legalmente, per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte dell’Autorità amministrativa.