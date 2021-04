Addio Michele Grosso, il ricordo dell'Associazione Delfino Valdilana

La notizia della morte di Michele Grosso ha profondamente addolorato la comunità di Valdilana. Grosso, mancato nei giorni scorsi all'età di 78 anni, era noto in paese specialmente per il suo attivismo nel mondo del volontariato: è stato, infatti, uno dei fondatori e membri dell'Associazione Delfino.

Poco fa la realtà biellese ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un suo personalissimo ricordo: “Abbiamo dovuto salutare Michele Grosso. Lo ricordiamo per l'impegno, per l'amicizia, per la voglia di fare qualcosa di utile per il paese. Tutti noi volontari siamo vicini alla sua famiglia. Ciao Michele, grazie di tutto”.

I funerali si sono svolti a Ponzone sabati scorso nella chiesa parrocchiale.