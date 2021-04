I buddhisti di Graglia celebrano la Giornata Mondiale della Terra

Il 22 aprile 2021 si celebra in tutto il mondo la Giornata della Terra, “Restore our Earth”. Dalla sua prima edizione nel 1971, questo evento ha coinvolto oltre un miliardo di persone e sono innumerevoli le iniziative in programma anche quest’anno.

“Servono risposte urgenti – dice il Lama Paljin Tulku Rinpoce – per sollevare le sorti di questa umanità che ha perduto il senso del rapporto armonioso dell’uomo con l’uomo e dell’uomo con la natura. La miseria materiale ed etica, la violenza, la paura e lo smodato sfruttamento delle risorse fisiche, chimiche e biologiche della terra sono il segno che le attività degli uomini rischiano di portare al collasso l’intero sistema. Ma il cambiamento può solo procedere dall’interiorità dell’essere umano. Il sistema non può cambiare senza che prima sia mutata la coscienza degli individui”.

In armonia con la visione e l’impegno ecologici di Sua Santità il Dalai Lama, di S.S. Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoce e di altri leader spirituali di differenti tradizioni, il Monastero Samten Ling di Graglia Santuario aderisce all’evento con una cerimonia ed invita tutti ad unirsi al collegamento internazionale on-line RUOTA DELLA MEDICINA GLOBALE - Preghiera congiunta interreligiosa per la terra, che si svolgerà giovedì 22 aprile. Tutte le informazioni sul sito www.mandalasamtenling.org