Festa della Liberazione, anche a Zimone un 25 Aprile in versione ridotta

Anche Zimone celebrerà, come ogni anno, il 25 Aprile. A causa delle norme anticovid, la cerimonia sarà celebrata in versione ridotta ma comunque aperta alla cittadinanza con mascherine e distanziamento. La ricorrenza prenderà il via davanti al municipio alle 10,30 di domenica 25 aprile con l'alzabandiera, per poi proseguire con la benedizione delle corone di alloro al monumento in memoria dei Partigiani. Qui la breve cerimonia con squillo di tromba ed esecuzione del "silenzio d'ordinanza", per poi spostarsi nella chiesa parrocchiale per la messa celebrata da Padre Simone. Al termine della funzione onore ai caduti, benedizione della bandiera e commemorazione del sindaco in ricordo dei caduti della Seconda Guerra Mondiale.