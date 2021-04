25 aprile, Crevacuore ricorda i caduti in forma ridotta

Crevacuore ricorda i suoi caduti. Domenica 25 aprile, alle 12.15, si terrà la cerimonia di commemorazione di fronte alle lapidi, alla presenza dell'amministrazione comunale. “Si tratta di un importantissimo momento storico per la nostra democrazia, purtroppo in forma ridotta – commenta il sindaco Ermanno Raffo – che vedrà la partecipazione dei consiglieri comunali, del comandante della Stazione dei Carabinieri di Crevacuore e di don Alberto Albertazzi, nel ricordo dei caduti civili e militari nella lotta per la liberazione”.