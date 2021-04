Ronco, in dirittura d’arrivo i lavori in via Castello

Hanno preso il via qualche mese fa e verranno terminati in questi giorni gli interventi in via Castello a Ronco. Si tratta di lavori straordinari di messa in sicurezza della riva: “un intervento reso possibile grazie ai fondi avanzati dallo scorso anno - spiega il sindaco Carla Moglia -. Il costo totale ammonta a 50mila euro”.