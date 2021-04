Cavaglià, al via corso per aspiranti volontari Croce Rossa

A Cavaglià è in partenza il corso per aspiranti volontari organizzato dal Comitato locale della Croce Rossa. La serata informativa si svolgerà in modalità on line su apposita piattaforma lunedì 3 maggio, alle 21.

“Durante la serata illustreremo le numerose attività del Comitato e risponderemo ad eventuali domande e curiosità – spiegano in una nota - Il corso è rivolto a tutte le persone dai quattordici anni in su. Le lezioni inizieranno giovedì 6 maggio sempre in modalità on line. Per tutte le informazioni preliminari e per ricevere le istruzioni per collegarsi alla presentazione è possibile utilizzare diversi canali: chiamare il nostro centralino al numero 0161/96160 lasciando il proprio nominativo, numero di telefono e indirizzo mail; inviare una mail indicando il proprio nominativo, numero di telefono all'indirizzo cavaglia@cri.it ; contattarci attraverso le nostre pagine social Facebook (Croce Rossa Italiana - Comitato di Cavaglià) e Instagram (@crocerossacavaglia)”.