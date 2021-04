Rallenta il Covid nel Biellese ma sono in calo i comuni liberi dal virus: ecco la mappa dei contagi

Continua a rallentare la presa del Covid nel Biellese. A delineare l’attuale situazione la mappa interattiva della regione Piemonte che mostra in tempo reale l’andamento dell’epidemia su tutto il territorio.

Calo dei numeri in varie parti della provincia, a cominciare dal capoluogo: Biella passa da 179 a 152 nel giro di una settimana, insieme ad Andorno Micca (da 22 a 12), Bioglio (da 15 a 9), Cerrione (da 8 a 4), Crevacuore (da 5 a 3), Gaglianico (da 15 a 12), Massazza (da 9 a 3), Mongrando (da 26 a 16), Mottalciata (da 8 a 5), Occhieppo Superiore (da 13 a 8), Ponderano (da 13 a 11), Pray (da 13 a 11), Roppolo (da 46 a 33), Tollegno (da 12 a 9), Torrazzo (da 7 a 3) e Vigliano Biellese (da 30 a 28). I dati si confermano a Quaregna Cerreto (7), Ronco Biellese (4), Sordevolo (3) e Viverone (10). Casi in risalita in altre realtà comunali come a Candelo (da 21 a 22), Cavaglià (da 16 a 20), Cossato (da 60 a 65), Lessona (da 8 a 14), Sala Biellese (da 4 a 10), Salussola (da 11 a 16), Sandigliano (da 10 a 11), Valdengo (da 16 a 17), Valdilana (da 34 a 36) e Zubiena (da 10 a 11).

Si assottiglia, dopo diverse settimane, il fronte dei comuni Covid free: lunedì scorso erano 19, ora sono 15. Nello specifico, si tratta di: Ailoche, Callabiana, Campiglia Cervo, Caprile, Castelletto Cervo, Curino, Miagliano, Netro, Piedicavallo, Portula, Rosazza, Vallanzengo, Veglio, Villanova Biellese e Zumaglia.

Infine, continuano a salire le zone sotto i 10 casi: ad oggi, sono 54. I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 19 aprile.