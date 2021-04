Dalla Fondazione CRB 400mila euro per il territorio

Ammontano a 400 mila euro i contributi a Enti e Associazioni deliberati dalla Fondazione nel corso della prima sessione generale 2021 e della sessione erogativa eventi suddivisi in tutte le aree di intervento. Per la prima sessione erogativa generale sono state 82 le richieste pervenute dalle diverse associazioni che hanno presentato progetti per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’istruzione vanno segnalati i contributi di 8.500,00 euro all’Associazione Genitori Chiavazza per il progetto “Restiamo al c'entro”; 7.500,00 euro alla Cooperativa Tantintenti per il progetto “Fuori di classe!!! la didattica itinerante che rende liberi, annulla le differenze e non teme le distanze” e € 6.000,00 a Biella Cresce Acpd per il progetto per l'apprendimento della matematica: “conoscere per prevenire”.

Si tratta di progetti accomunati dal guardare a 360° ai bambini e ragazzi e che considerano centrali sia il potenziamento degli apprendimenti sia la dimensione di socialità della scuola la cui mancanza in questi mesi ha generato scompensi i cui effetti devono essere mitigati con azioni specifiche. Grande spazio sarà dato in alcuni casi all’attività fuori da scuola, come nel caso del progetto della Coop Tantintenti.

Nel campo dell’arte e della cultura che ha particolarmente sofferto per le prolungate chiusure causate dalla crisi sanitaria la Fondazione si è attivata per selezionare e sostenere progetti di rilancio che guardino alla creatività e all’arte come motori dello sviluppo. A questo proposito vanno segnalati come particolarmente coerenti il contributo di 9.500,00 euro a Innovaper Impresa Sociale di Torino per il progetto “Popularty - Biella città creativa Unesco” che mette al centro la vocazione creativa della città per azioni di sviluppo culturale particolarmente rivolte ai giovani.

È stato poi assegnato un contributo di 8.500,00 euro a Better Places Aps – Biella per il progetto “Hydro futuro - un progetto di ricostruzione” rivolto al rilancio dell’attività musicale dello spazio Hydro distrutto dalle acque del torrente Cervo e per il quale la Fondazione Pistoletto, proprietaria dell’immobile, ha avviato una raccolta fondi inserendo tra l’altro il progetto tra quelli presentati per il recovery plan.