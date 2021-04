Cossato, oggi gli uffici comunali sono chiusi: ecco i numeri da contattare per urgenze

Nella giornata di oggi, martedì 20 aprile, gli uffici comunali di Cossato rimarranno chiusi al pubblico a causa dell'interruzione dell'energia elettrica disposta dall'Enel per consentire alcuni interventi agli impianti, che dureranno dalle 10 alle 17.

Per urgenze si possono contattare i diversi uffici ai seguenti numeri: Segreteria/Affari generali/Concessioni cimiteriali - 338 4722763; Sociali/Istruzione/Informagiovani - 338 4722735; Asilo Nido Lorazzo - 338 4722745; Polizia Municipale - 329 2107348; Tributi Ragioneria - 338 4722752; Edilizia e Commercio - 329 0034498; Ambiente - 320 4328694;Viabilità e cimitero - 329 2506523; Lavori pubblici e manutenzioni - 338 2615211.

Le zone interessate dai lavori sono: via Ranzoni; piazza Piave; via Don Minzoni; piazza Angiono da 8 a 18, 24; piazza Perotti e via Marconi. Infine, un nuovo intervento si svolgerà venerdì 23 aprile, dalle 9 alle 16, in via Maffei.