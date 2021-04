Biella, due nuovi funzionari alla Questura: ecco chi sono

Nella giornata di ieri, 19 aprile, hanno preso servizio due nuovi funzionari alla Questura di Biella: si tratta del vice questore Mauro Patera e del commissario capo Filippo Cocca.

Proveniente da Verbania, dove guidava il Commissariato di Omegna, Patera dirigerà la Divisione Pasi, in sostituzione del commissario capo Alessandro Gianpaolo Corbetta, trasferito alla Questura di Milano. Cocca, invece, che prestava servizio alla Questura di Genova come vice dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, guiderà la Squadra Mobile, in sostituzione del commissario capo Castrenze Cagliari, che dal 3 maggio verrà destinato alla Questura di Trapani.

Contestualmente il commissario Lubrano, già dirigente dell'Ufficio Personale alla Questura di Biella, ha assunto la dirigenza della Digos, in sostituzione del commissario capo Corbetta, pur mantenendo il citato incarico.