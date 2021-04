Non basta un buon primo tempo al Teens, al Pala Cadorna Borgomanero passa 86 a 72

Non è bastato un buon primo tempo al Teens Basket Biella per contendere fino alla fine vittoria e due punti alla capolista College. Al Pala Cadorna di Borgomanero i padroni di casa vincono 86-72 bissando il successo dell'andata e restando così imbattuti dopo sei partite. Il Teens ritrova dopo un anno di assenza dal parquet il play Mattia Dotti, che detta subito i ritmi giusti alla squadra: a metà del primo quarto capitan Murta e compagni avanti 13-7. Quando Dotti va in panchina a rifiatare però, College prende in mano la partita e piazza un parziale di 16-6 chiudendo avanti 25-21 il primo periodo.

I padroni di casa tentano la prima fuga sul 31-21, ma Murta e Pasqualini rispondono colpo su colpo, segnando 17 punti in coppia. Una tripla di De Simone permette allo ZetaEsse Ti di chiudere a -4 il primo tempo (52-48). La sfortuna però si accanisce ancora una volta contro Dotti, che in uno scontro di gioco prende una testata e si scheggia un dente, infortunio che lo costringe a lasciare il campo dopo soli 7'32" sul parquet. Senza il suo metronomo il Teens sbanda, nonostante un Pasqualini in crescita e una buona prova di Bergamaschi. Castagnetti resta all'asciutto per quasi tutta la partita (primo e unico canestro nel terzo quarto) togliendo alla squadra un indispensabile punto di riferimento sotto canestro. College sbaglia molto dalla lunetta (17/34), errori che tengono in partita la squadra di Bertetti fino al 60-54 a 6' dalla terza sirena.

Poi è dominio College, che gioca l'ultimo quarto con in corpo il doppio dell'energia rispetto al Teens. Non basta il miglior Murta della stagione (22 punti, 7 rimbalzi, 24 di valutazione) per giocare alla pari con la capolista. E così arriva il terzo ko stagionale, con Borgomanero che vola imbattuta a quota 12 punti, seguita da Collegno a 8, mentre il Teens scivola al terzo posto con 6 punti. Il Teens tornerà in campo sabato al Forum contro Ciriè, match in programma alle 20,30, con l'obiettivo di difendere la posizione in classifica e un posto nei play off.

College Borgomanero-Teens Basket Biella ZetaEsse Ti 84-72

(25-21; 52-48; 67-58)

Borgomanero. Manto 4, Piscetta 2, Mauri ne, Ferrari 5, Giustina, Loro 9, Okeke 9, Boglio 12, Attademo 3, Airaghi 22, Ghigo 2, De Bartolomeo 18. Allenatore: Stefano Di Cerbo.

Biella. Dotti 4, Pasqualini 12, Murta 22, De Simone 8, Castagnetti 2, Berganaschi 8, Maffeo 2, Borgialli 12, Squizzato ‎2, Vercellino, Cena ne, Cerri ne. Allenatore: Gianpiero Bertetti.