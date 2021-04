Domenica da incorniciare per Pietro Micca, 3° a Torino FOTO

Ultima gara del campionato di serie C zona tecnica 1 e per la Pietro Micca, a Torino una domenica da incorniciare, infatti la società biellese ottiene il terzo gradino del podio chiudendo in bellezza questa difficile competizione. A scendere in campo due formazioni per dar modo a tutte le atlete della Pietro Micca di gareggiare e di fare esperienza.

La prima squadra formata dalla capitana Arianna Bottigella, da Valentina Carnini di rientro da un lungo infortunio, da Valentina Palazzo, oggi particolarmente brillante in trave e a parallele e Ludovica Sala in prestito dalla Derthona Ginnastica, che portano a casa un meritatissimo bronzo, al termine di una prestazione precisa e di ottimo livello, lottando su ogni attrezzo e sfiorando per un soffio l'argento. La seconda squadra con Alice Cozzula, Vera Rossin (al loro primo campionato tra le "grandi") e Giorgia Mazzola che hanno ottenuto la dodicesima piazza, qualche errore per via dell'emozione, ma che sicuramente faranno tesoro di questa esperienza. Questo però è un risultato che premia tutte le ragazze della Pietro Micca, non a caso salite tutte insieme sul podio al termine di un anno difficile, con mille imprevisti, ma che non ha mai visto mancare l’impegno, la determinazione e la concentrazione.

"Sono molto orgogliosa di loro- spiega la direttrice tecnica Marica Giovannini - questo è un risultato che arriva da un’attenta programmazione in un anno complicato. L' obiettivo era raggiungere autonomia e maturità e lo hanno centrato in pieno. Tra la Dad e quello che sta succedendo avere la giusta concentrazione in palestra non è facile, ma il loro impegno è impagabile, quindi sono molto soddisfatta."

Decisamente sorridenti gli allenatori Anna Fongaro, Laura Martinelli e Giulio Antoniotti che hanno accompagnato le ragazze in gare e che ogni giorno le seguono negli allenamenti. Chiuso questo capitolo ora si pensa già alle gare singole, tutte le ragazze hanno infatti ottenuto la qualificazione alle finali nazionali del campionato silver che si terranno a Rimini a giugno.