Biella Motor Team, doppia vittoria al Valli Biellesi

Sabato Biella ha ospitato l’ottava edizione del Valli Biellesi, gara di regolarità classica che fa parte nel Campionato italiano della specialità, al seguito della quale si è svolta la gara di regolarità turistica, meno “tirata” della prima, a cui hanno preso parte alcuni equipaggi della Biella Motor Team ottenendo ottimi risultati individuali a partire dal successo assoluto di Rossoni-Fior, che hanno permesso di conquistare la vittoria nella speciale classifica riservata alle scuderie.

Primo posto nella classifica generale per Roberto Rossoni ed Arianna Fior con una Fiat X1/9 che hanno chiuso con un ampio margine sui secondi classificati. La Biella Motor Team porta sul podio anche Michele Mora ed il figlio Federico con un’Opel Kadett GT/E. Buon ottavo posto assoluto e secondo posto nel quarto raggruppamento per Guido Boario e Patrizia Stratta con una Triumph TR4. Tredicesimi assoluti Mario Decadenti e Lauretta Casotto con una Autobianchi A112, posizione numero 27 per la Ford Escort MKI di Valter Anziliero e della figlia Alyssa. In trentaquattresima posizione si sono invece classificati Maurizio Ribaldone e Alessandra Chiappo su una Lancia Beta Montecarlo che hanno preceduto Andrea Monti con una Peugeot 202 del 1938. Trentottesima la Morgan 4/4 di Carlo Costetti e Simona Orfella.