Basket femminile, prima vittoria per la Bfb

La vittoria che non ti aspetti. Castelnuovo è sempre stata un'osso duro, una squadra ben organizzata e con potenziali da categoria superiore. Complice qualche assenza, le ragazze alessandrine invece oggi sono state travolte dalla foga delle giocatrici di coach Cardano, nonostante Trucano, Habti e Tamini siano state poco utilizzate per problemi fisici. Partenza col botto delle biellesi e subito parziale di 6 a 0, con il coach avversario già costretto a chiedere il primo time out. Poco efficace, perché il primo quarto si chiudeva 18 a 5.

La musica non cambiava e all'intervallo lungo il tabellone segnava 37 a 10. Le ospiti cercavano di reagire e vincevano il terzo periodo, non riuscendo però a ricucire lo svantaggio. Nell'ultima frazione le laniere imponevano ancora il loro gioco andando a chiudere 69 a 41 e portando a casa i primi due punti in classifica. "Abbiamo avuto un approccio finalmente aggressivo dal primo minuto - commenta coach Cardano - La difesa e l’intensità dei primi due quarti è quella che vogliamo avere sempre. Mi è piaciuto l’approccio mentale alla partita. In attacco ci siamo cercate e in difesa abbiamo contenuto le loro migliori realizzatrici, aiutandoci e sopperendo agli errori con il lavoro di squadra. Dobbiamo lavorare ancora tanto sia in difesa sia in attacco, soprattutto sui tiri liberi perché se vogliamo dire la nostra non possiamo tirare con il 20%. Avanti così, bisogna partire da qui".

Ora che il ghiaccio è stato rotto, la Bonprix BFB proverà a ripetersi domenica prossima a Pasta Rivalta, rimasta l'unica a zero punti in fondo alla classifica.

BONPRIX BFB - CASTELNUOVO SCRIVIA: 69 - 41.

Bfb: Gandini 9, Ramella 8, Trucano 2, Ricino 12, Guzzon, Tamini 3, Barbagallo 8, Celleghin 15, Tua 4, Zanforlini 4, Habti 4, Gentile. All. Cardano, ass. Toso.