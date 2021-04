Scontro scooter-camion sulla Trossi: 18enne al Pronto Soccorso in codice giallo FOTO

È stato trasportato in codice giallo per le cure del caso il giovane rimasto coinvolto in un sinistro stradale questa mattina, intorno alle 8.10, sulla Trossi, a pochi passi dalla sede dell'Anffas di Gaglianico. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Gaglianico: dalle prime ricostruzioni un autocarro si è scontrato con uno scooter guidato da un 18enne, rimasto ferito nell'impatto.

Il conducente del camion, un vercellese di 48 anni, è sceso immediatamente dal mezzo e ha lanciato l'allarme assistendo il ragazzo. In seguito i sanitari del 118 l'hanno caricato sull'ambulanza in direzione ospedale. Al momento la prognosi resta riservata. Sul posto anche i Carabinieri di Candelo per il traffico che ha subito rallentamenti per un paio d'ore.