Cossato, tamponamento tra 3 auto: giovane in ospedale e traffico rallentato all'uscita della Superstrada FOTO

Sarà da chiarire la dinamica del tamponamento stradale che ha visto coinvolte tre auto. Il fatto è accaduto poco prima delle 9 di oggi, 19 aprile, poco dopo l'uscita di Cossato della Superstrada, in prossimità della rotonda che conduce alla Spolina e al ponte per Valdilana. Una delle autovetture si è ribaltata nello scontro.

Dalle prime informazione sembra che una giovane sia stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso dai sanitari del 118. Indenni gli altri conducenti. Al momento il traffico è rallentato per consentire agli agenti di Polizia di effettuare i rilievi e, in seguito, la rimozione dei veicoli.