Biella, allarme per una donna anziana lasciata sola fuori dall'Esselunga

Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, 19 aprile, per una donna anziana in sedia a rotelle lasciata sola davanti all'esselunga di Biella. In suo soccorso sono intervenute due ambulanze e il personale di vigilanza del centro commerciale, che ha allertato i Carabinieri. La donna, lasciata fuori al freddo per più di un’ora è stata poi portata in ospedale a Biella dai sanitari del 118 per i controlli del caso, dove il figlio è successivamente andato a recuperarla. Dai primi riscontri sembrerebbe che la pensionata sia stata lasciata sola proprio da alcuni famigliari, forse intenti a fare la spesa. Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per la ricostruzione della vicenda.