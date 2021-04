Addio a Piero Cadoni, ex presidente del Cerino Zegna: Una vita dedicata al volontariato

Un altro lutto scuote il Biellese: nella giornata di ieri, 18 aprile, si è spento a 80 anni Piero Cadoni, per anni attivo nel mondo del volontariato biellese. Ex presidente dell’Opera Pia Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore e direttore di UniCredit a Biella, è stato anche presidente del Centro Servizi per 8 anni, oltre che presidente dell’associazione di volontari sempre al Cerino Zegna e di tanti altri enti dedicati al volontariato. Si è spento proprio nella struttura di Occhieppo Inferiore, che aveva guidato per anni.

“Lo ha fatto per tutta la vita - ricorda la figlia Silvia - sia mentre lavorava che, soprattutto, dopo la pensione. Ha iniziato la sua carriera a Torino e da lì ci siamo trasferiti negli anni in diverse zone d’Italia, in base ai suoi impegni e alle promozioni lavorative: a Roma, Vicenza, Bolzano, Biella, Milano per poi tornare a Biella con il raggiungimento della pensione. È stato anche responsabile dell’Area Famiglie Piemonte e Valle d’Aosta di Special Olympics”.

Oltre alla figlia Silvia con il marito Marco, Piero lascia la moglie Franca, l’altro figlio Roberto e il cognato Elvio e famiglia. Il funerale, a cura delle onoranze funebri Destefanis, si svolgerà alle 16 di martedì 20 aprile nella parrocchia di San Paolo a Biella.