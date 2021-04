Vigliano, via libera ai parchi gioco per minori e genitori. Vazzoler: “Si fa appello al senso civico”

Novità all'orizzonte a Vigliano Biellese. In considerazione del persistere delle condizioni climatiche in atto e delle previsioni metereologiche per i prossimi giorni, il sindaco Cristina Vazzoler, con propria ordinanza, ha autorizzato il prolungamento del periodo di esercizio degli impianti termici sino al 30 aprile 2021.

Inoltre, sul fronte dei parchi gioco, il primo cittadino ha ritenuto le aree stesse fruibili per minori accompagnati, a condizione di un utilizzo responsabile e sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore, una volta constatata l’importanza degli spazi aperti per il gioco di bambini e ragazzi. Leggendo dal sito del Comune si raccomanda: valutazione preventiva dello stato di salute propria e del minore; adeguata pulizia di mani ed oggetti utilizzati per il gioco; verifica del rispetto delle misure anti contagio presso il sito, distanza interpersonale di almeno un metro (salvo conviventi), divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone sopra i 6 anni.

“Si fa appello al senso civico degli utilizzatori affinché tali misure siano mantenute, a tutela della sicurezza di tutti – spiega Vazzoler - In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata e eventuali criticità dovranno essere segnalate alla Polizia locale”.