Vaccini, parla il presidente Vietti: “Continua l’azione dell’associazione per il territorio”

“Il tema delle vaccinazioni è al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, in questi giorni. Innanzitutto ritengo che non spetti ai media giudicare quanto accaduto e confido che la situazione possa chiarirsi nel più breve tempo possibile nelle sedi opportune. Per questa ragione ho confermato la nostra fiducia rispetto al mandato affidato al direttore Pier Francesco Corcione. Nel frattempo credo doveroso sottolineare che l’azione dell’associazione continua, anche nel rispetto dei principi morali che da sempre animano Confindustria, con l’impegno degli imprenditori sul territorio, con l’obiettivo di portare avanti il piano vaccinale”.

Così il presidente dell’Unione Industriale Biellese, Giovanni Vietti, ribadisce la posizione dell’associazione rispetto alla necessità di poter disporre nel più breve tempo possibile dei vaccini per tutelare la salute delle persone e avviare in modo stabile la ripresa economica. Un’azione che viene svolta anche attraverso CRAB Medicina e Ambiente, la società facente capo all'Unione Industriale Biellese che eroga servizi organizzati ed integrati in ambito di sicurezza dei luoghi di lavoro ed impatto ambientale esterno, mettendo a disposizione i propri medici competenti e la propria struttura organizzativa.

Il presidente Uib aggiunge: “Nella convinzione che solo con un’ampia copertura vaccinale della popolazione sarà possibile far ripartire l’economia, attendiamo le indicazioni necessarie da parte degli organi preposti, oltre alle informazioni sulla disponibilità di vaccini, per poter pianificare le modalità di vaccino dei dipendenti. Sono più di settanta le aziende biellesi che al momento hanno aderito e che, ancora una volta, sono pronte a fare la loro parte per supportare la comunità locale”.