Occhieppo Inferiore sempre più green, 30 persone in azione per la pulizia dei torrenti dai rifiuti FOTO

Occhieppo Inferiore scende in campo a favore dell'ambiente. Una trentina di persone ha preso parte sabato scorso all'appuntamento ecologico volto a salvaguardare la salute dei nostri torrenti.

Raccolti e ammucchiati in numerosi sacchi centinaia e centinaia di rifiuti di genere diverso: sacchetti, buste di plastica, borse, tessuti, filati, materiali non biodegradabili, ferro, tubi. Perfino ciò che restava di un paio di sci. “È davvero incredibile ciò che le persone lasciano per terra – commenta la sindaca Monica Mosca – Non è la prima volta che in paese si organizzano simili iniziative ma era giunto il tempo di agire dopo che l'alluvione dello scorso ottobre aveva portato sulle rive dei torrenti Elvo, Romiglio e Oremo numerosi rifiuti. Il bilancio della giornata è più che positivo”.

Insieme a lei, alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale (Marco Baietto, Antonio Miceli e Marco Baresi), gli Alpini, il gruppo comunale di Protezione Civile, la Pro Loco, alcune famiglie, giovani singoli e perfino un ragazzo giunto in bici da Strona per partecipare alla giornata. “Un bell'esempio di cittadinanza attiva – spiega Mosca – Mi auguro che iniziative come queste siano i primi passi verso un maggior rispetto dell'ambiente. Bisogna educare al bello e ciò passa dalle cose semplici che la natura ci offre”.

Puliamo i torrenti non sarà l'ultimo evento ecologico in programma. “Si stava pensando – ammette Mosca – di organizzare una giornata come questa con gli studenti e le scuole per un'attività educativa ad ampio raggio”.