Mongrando, lavori di asfaltatura e posa guardrail: cambia la viabilità per la linea 380

Cambia la viabilità a Mongrando San Michele per una serie di lavori di asfaltatura e posa guardrail. Sarà chiuso al transito dalle 8 di domani, martedì 20 aprile, fino alle 17 di mercoledì 21 aprile il tratto di via per Netro compreso fra l'incrocio con via Ceresane, compresa la piazzetta, e la Provinciale 405 Mongrando San Lorenzo-Donato Lace.

“Pertanto – avvisa Atap - le corse interessate della linea 380 Ivrea-Mongrando-Biella-Candelo-Verrone provenendo dalle frazioni Ruta-Graziano/via Truccobello, invertiranno la marcia nello slargo adiacente la fermata di frazione Prelle, percorrendo nuovamente via Truccobello, la Provinciale 405 per le frazioni Ruta-Graziano, San Lorenzo, percorso normale.