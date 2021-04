Rane Rosse in vasca a Torino per i campionati regionali di categoria

Saranno 41 gli atleti di In Sport Rane Rosse Piemonte impegnati nel doppio week end di gare dedicato al campionato Italiano di nuoto di categoria su base regionale. La manifestazione, che si svolgerà a Torino il 17/18 e 24/25 aprile sarà valida anche come Campionato Regionale di categoria, con l'assegnazione dei relativi titoli individuali e di squadra.

Rane Rosse sarà in gara con i gruppi di Biella (tecnico Riccardo Mosca), Crescentino (Donato Nizzia e Chiara Ferraris), Ivrea (Gianni Anselmetti, Beppe Nodari e Pietro Bottino). Per il gruppo Rane Rosse della Rivetti di Biella in gara: Elena De Bernardi, Valentina Friddini, Vittoria Tessile, Emma De Martini, Anna De Carlo, Angelica Sitzia, Virginia Siciliano, Costanza Antoniotti, Giulia Vittorini, Martina Gallo, Lavinia Zanolini, Benedetta Gardini, Andrea Maia Narchialli, Gabriel Yurj Vento, Edoardo Blotto, Luca Panizza, Lorenzo Panizza, Tommaso N'gakoutou, Luca Di Lonardo, Luigi Giuliano Ravedoni, Fabio Ion Tonipiccolo.

Per il gruppo di Crescentino: Edoardo Sarasso, Riccardo Ongaro, Filippo Merlo, Francesco Enascut, Luca Caramellino, Alessandro Albieri, Riccardo Marsalisi, Vittoria Marsalisi, Eva Sereno Bigoni, Gaia Tornavacca, Caterina Momi, Camilla Giacomini, Ilaria Moro, Marta Stroppiana. Per Ivrea in vasca: Francesca Pasquino, Stefano Linty, Simone Spediacci, Valeria Formia, Viola Fuscà, Lorenzo Mosso.