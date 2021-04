Capriolo rovina la festa alla Biellese: passa 3-2 la Pro Eureka

Amara sconfitta per la Biellese, costretta ad alzare bandiera bianca in trasferta: passa 3 a 2 la Pro Eureka, lanciata ai primi posti della classifica, in compagnia del RG Ticino. Biellese ferma al quinto posto con 3 punti. Alla doppietta di Pititto sono seguite le reti bianconeri di Facchetti e Kambo fino alla beffa finale firmata da Capriolo. Festa rovinata e vertice del girone che si allontana dopo due giornate.

Risultati del 2° turno

Borgovercelli vs Borgaro Nobis 2-2

Pro Eureka vs La Biellese 3-2

RG Ticino vs Oleggio 7-0

Aygreville vs Dufour Varallo 1-1

Atletico Torino vs LG Trino 1-2

Classifica

RG Ticino e Pro Eureka 6

Borgovercelli e Aygreville 4

La Biellese e LG Trino 3

Dufour Varallo e Borgaro Nobis 1

Lucento e Oleggio 0