Brindisi per Scuola Pallavolo Biellese, netta vittoria sulla capolista e vetta della classifica

Doppio brindisi in casa Ilario Ormezzano SPB. Tra le mura di casa del PalaPajetta la formazione di coach Carlos Di Lonardo ha regolato con un secco 3-0 la capolista San Paolo Torino e l'ha così superata in vetta alla classifica del girone di Serie C. Un match che ha visto il sestetto biellese brillare come poche altre volte: pochissimi errori e praticamente nessun calo di tensione nell'approccio alla partita.

«Abbiamo fatto un bel 3-0 contro una squadra tosta - afferma con soddisfazione coach Carlos Di Lonardo al termine della partita -, che non a caso era prima in classifica. Sono veramente molto contento perché i ragazzi hanno giocato una gran bella partita. Dopo un primo set punto a punto, nel secondo abbiamo preso in mano il gioco e nel terzo abbiamo dominato, controllando sempre i nostri avversari. Un match tatticamente perfetto: la fase battuta, muro difesa e contrattacco ha funzionato alla grande. Abbiamo toccato tantissimi palloni a muro, con svariati punti arrivati proprio dal nostro muro, e le palle difese sono state gestite benissimo in fase offensiva. Non mi dilungo, ma ci tengo a fare i complimenti ai miei ragazzi».

Primo set di sostanziale equilibrio, come anticipato, con i due sestetti sempre a contatto: ne sono testimonianza le parità ancora a 23 e 24. Il punto decisivo della frazione arriva dal muro difesa laniero per il 26-24. Nella seconda frazione i primi punti per la SPB arrivano da Silvestrini e da un buon turno in battuta di David Frison, mentre Ricino firma il 7-3. Sul 10-5 per i padroni di casa, il coach ospite preferisce parlare con i suoi e ferma il gioco. Ma all'uscita dal timeout è Solivo a rompere le uova nel paniere di San Paolo. Che si innervosisce e regala all'Ilario Ormezzano il punto del 17-13 con un'invasione. Ancora timeout Torino, ma Guala è implacabile e segna il 18-14 attaccando la diagonale. A questo punto, gli ospiti tentano di reagire per non lasciarsi sfuggire il set, e sul 18-17 è Carlos Di Lonardo a fermare il gioco. Torino spara a salve, mentre David Frison mette a terra il punto del 24-21. La frazione si chiude con un altro errore ospite: è Salvatore a schiacciare in rete il 25-21.

Il terzo set si apre con Biella che parte forte, concentrata e sicura, senza lasciare al sestetto ospite lo spiraglio per tentare di raddrizzare il match. Il gioco veloce e preciso di Ricino e compagni paga fin dall'inizio, permettendo all'SPB di mantenere un vantaggio di sicurezza sugli avversari e di lasciarli a 15. Non c'è molto altro da aggiungere. Luca Guala, Alessandro Solivo e David Frison sugli scudi, ma in generale ottima prova corale per una squadra che ha dimostrato di meritare appieno il primato in classifica raggiunto ieri sera.

ILARIO ORMEZZANO SPB - SAN PAOLO VOLLEY TORINO 3-0

Parziali: 26-24, 25-21, 25-15

SPB: Rastello, Ricino 7, Gallo, Solivo 8, Marchiodi, Frison D. 15, Brusasca 3, Guala 14, Frison E. 2, Bagnasco, Silvestrini 5, Vicario (L) e Ramella Santin (L). Allenatore: Carlos Di Lonardo. Assistente: Federico Barazzotto.