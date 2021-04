Il racconto della domenica: "Storie di classe: condividendo legami" di Elena Viotti

-Puoi trovare davvero molti amici tra gli autori dei circoli letterari di mezza Europa o del mondo se preferisci, persone che la pensano come te, che ragionano come te, che soffrono e amano come te! Non hanno bisogno di dispensare consigli, li trovi tra le righe; di solito li riconosci subito, si rivelano e non si nascondono; scoprirai che sanno starti accanto come ascoltatori muti e solenni e guarda caso, attraverso la lettura, nel silenzio condiviso, troverai quelle risposte che cerchi da tempo…- tento una reazione. Non succede.