Trovato al volante con marijuana in piena notte, giovane nei guai

Sorpreso alla guida di una Ford Fiesta a Pray dai militari della Stazione di Coggiola a mezzanotte di venerdì, un giovane della zona è stato sottoposto ad un attento controllo durante il quale gli operanti hanno rinvenuto due grammi di marijuana occultati nella tasca dei pantaloni.

La droga, dichiaratamente per uso personale, è stata sequestrata ed allo stesso conducente è stata ritirata la patente di guida. Al soggetto, che non è stato in grado di giustificare la sua presenza all’esterno dell’abitazione in orario notturno, è stata anche contestata la violazione del coprifuoco in vigore nell’ambito delle misure anti-Covid.

Dopodichè dalla caserma di Coggiola è stata trasmessa una relazione completa alla Prefettura di Biella.