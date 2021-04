Peppo è scomparso da tre settimane e i biellesi si mobilitano sui social

Sono ormai 3 settimane che Peppo manca da casa e, al momento, di lui non si hanno notizie certe a parte qualche presunto avvistamento. Tutto è partito lunedì 29 marzo, quando Peppo si è allontanato da casa per fare i suoi bisogni vicino casa, com'è abituato a fare; questa volta, però, non è più tornato. "Abitiamo in una zona boschiva a Sagliano - spiega la sua padrona, la veterinaria Francesca Maiuri - e Peppo è un cane che abbiamo portato a casa da Sorrento, dove elemosinava cibo e viveva da randagio. Abbiamo anche altri cani, ma lui è speciale e ci manca molto".

Da quel 29 marzo le ricerche dei suoi genitori umani proseguono senza sosta, non solo con la loro presenza fisica ma anche attraverso diversi appelli su Facebook, in pochi giorni diventati virali e condivisi da numerosi utenti. "Non mi aspettavo tutto questo - commenta commossa Francesca - grazie a tutti per il sostegno e la solidarietà".

Nel frattempo, le uniche segnalazioni arrivate riguardano avvistamenti purtroppo non certi. L'ultima risale a giovedì, quando qualcuno ha chiamato i padroni di Peppo dicendo di averlo probabilmente visto entrare nel canale di scolo a Vigliano: "Ci siamo rivolti all'ufficio tecnico del comune e abbiamo chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono calati nel punto di ispezione del canale. Abbiamo anche trovato delle impronte ma di lui nessuna traccia: siamo andati avanti ore a cercarlo e a chiamarlo ma senza successo. Abbiamo poi posizionato una gabbia trappola, ma dopo pochi giorni abbiamo deciso di toglierla per evitare che ci finisca dentro magari una volpe o qualche altro animale selvatico. In attesa della prossima segnalazione, continueremo a cercarlo con ogni mezzo a nostra disposizione".