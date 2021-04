Massazza, fiamme domate a tarda notte: danni a capannone e mezzi agricoli

Intorno all'1.30 di oggi, 18 aprile, si sono concluse le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri, 17 aprile, nel fienile di un maneggio a Massazza (leggi qui).

Nel corso della notte, sono proseguiti gli interventi di parecchie squadre per la messa in sicurezza dello stabile, al momento sotto sequestro per ulteriori accertamenti che dovranno stabilire le cause del rogo. Dalle prime informazioni sembra che abbiano riportati alcuni danni un capannone e una serie di mezzi e attrezzature agricole, ancora al vaglio dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine in azione sul posto.