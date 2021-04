Non ce l'ha fatta l'anziano rimasto investito lo scorso 7 aprile, insieme alla moglie, in via Lamarmora a Biella, all'altezza del Palazzo della Provincia (leggi qui).

Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con l'auto in transito. Secondo alcuni testimoni il pensionato era in condizioni gravi, riverso a terra con la testa insanguinata. Il conducente del mezzo è ora accusato di omicidio stradale. Ad occuparsi dei rilievi del sinistro gli agenti della Polizia locale.